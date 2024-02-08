Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:21, 8 февраля 2024Среда обитания

Россиян научили правильно выкапывать авто из-под снега

«Авто.ру»: при откапывании авто в первую очередь убирайте снег под порогами

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

При выкапывании автомобиля из-под снега в первую очередь стоит убирать покров не под колесами, а там, где он действительно может помешать движению — под порогами и перед бамперами. Правильно вызволять машину из сугроба россиян научили эксперты «Авто.ру», пишет «Российская газета».

Специалисты отметили, что чем меньше снега останется под «брюхом» авто, тем больше шансы выбраться из сугроба. Если с собой не оказалось лопаты, «импровизированный» вариант можно поискать в салоне, багажнике либо под капотом — им может стать щиток или крышка, снятая с какой-либо ниши, или декоративная накладка на мотор. Помимо этого, справиться с сугробами помогут резиновые коврики, если подложить их под буксующее колесо.

Эксперты посоветовали выезжать из снежного плена без резких движений, не давя сильно на газ вне зависимости от типа привода. «Высокие обороты в сочетании со слабым сцеплением колес с поверхностью приведут к пробуксовке и машина только глубже зароется в снег», — предупредили они. Владельцам переднеприводных авто специалисты порекомендовали в момент проезда глубокого рыхлого снега интенсивно и быстро покачивать руль влево-вправо на небольшой угол: за счет этого передние ведущие колеса будут лучше цепляться за «снежную кашу» по бокам и при этом расширять колею для задних. На автомобилях с задним приводом стоит действовать по-другому, фиксируя руль в прямом положении и преодолевая сугроб в несколько заходов.

Материалы по теме:
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023
Мир поразили гигантские кладбища электромобилей в Китае. Почему китайцы массово избавляются от них?
Мир поразили гигантские кладбища электромобилей в Китае.Почему китайцы массово избавляются от них?
23 сентября 2023

Помимо этого, рабочим методом выезда из сугроба без посторонней помощи является раскачка автомобиля за счет инерции, которую можно применять на любой машине вне зависимости от типа коробки передач. Для этого понадобится поставить колеса прямо и, по ситуации, выбрать передачу для движения вперед или назад. У авто с механической коробкой затем потребуется, регулируя подачу мощности, педалями газа и сцепления создать импульс движения, после чего убрать ногу с акселератора и дать авто откатиться к изначальной точке. У машины с автоматической коробкой нужно будет работать лишь педалью газа, не переключая трансмиссию в нейтраль. Задачей автомобилиста в этом случае будет наращивать амплитуду маятникого движения.

Ранее россиянам рассказали о правилах вождения в метель.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      На оборонном заводе в России произошел мощный взрыв. Там проходили испытания ракетных двигателей

      Раскрыт ущерб вооруженного ограбления банка в российском городе

      Названа предварительная причина массовой драки на складе Wildberries под Москвой

      Пациент психоневрологического интерната напал на 44-летнюю российскую медсестру

      «Союз МС-25» испытают на герметичность

      На Украине заявили о десятикратном превосходстве России в снарядах

      Россиян научили правильно выкапывать авто из-под снега

      Шольц пообещал противостоять попыткам втянуть НАТО в конфликт на Украине

      Россия преодолела упаковочный кризис

      В российском селе в школьной котельной прогремел взрыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше