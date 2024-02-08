Россиян научили правильно выкапывать авто из-под снега

«Авто.ру»: при откапывании авто в первую очередь убирайте снег под порогами

При выкапывании автомобиля из-под снега в первую очередь стоит убирать покров не под колесами, а там, где он действительно может помешать движению — под порогами и перед бамперами. Правильно вызволять машину из сугроба россиян научили эксперты «Авто.ру», пишет «Российская газета».

Специалисты отметили, что чем меньше снега останется под «брюхом» авто, тем больше шансы выбраться из сугроба. Если с собой не оказалось лопаты, «импровизированный» вариант можно поискать в салоне, багажнике либо под капотом — им может стать щиток или крышка, снятая с какой-либо ниши, или декоративная накладка на мотор. Помимо этого, справиться с сугробами помогут резиновые коврики, если подложить их под буксующее колесо.

Эксперты посоветовали выезжать из снежного плена без резких движений, не давя сильно на газ вне зависимости от типа привода. «Высокие обороты в сочетании со слабым сцеплением колес с поверхностью приведут к пробуксовке и машина только глубже зароется в снег», — предупредили они. Владельцам переднеприводных авто специалисты порекомендовали в момент проезда глубокого рыхлого снега интенсивно и быстро покачивать руль влево-вправо на небольшой угол: за счет этого передние ведущие колеса будут лучше цепляться за «снежную кашу» по бокам и при этом расширять колею для задних. На автомобилях с задним приводом стоит действовать по-другому, фиксируя руль в прямом положении и преодолевая сугроб в несколько заходов.

Помимо этого, рабочим методом выезда из сугроба без посторонней помощи является раскачка автомобиля за счет инерции, которую можно применять на любой машине вне зависимости от типа коробки передач. Для этого понадобится поставить колеса прямо и, по ситуации, выбрать передачу для движения вперед или назад. У авто с механической коробкой затем потребуется, регулируя подачу мощности, педалями газа и сцепления создать импульс движения, после чего убрать ногу с акселератора и дать авто откатиться к изначальной точке. У машины с автоматической коробкой нужно будет работать лишь педалью газа, не переключая трансмиссию в нейтраль. Задачей автомобилиста в этом случае будет наращивать амплитуду маятникого движения.

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