Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
06:30, 12 февраля 2024Среда обитания

Россияне передумали защищать свои автомобили

Россияне стали покупать средства защиты для автомобилей на 36 % реже

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россияне стали реже покупать средства защиты для автомобилей. О том, что водители передумали защищать свои машины, говорится в исследовании онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В декабре 2023 года продажи товаров из категории «‎Защитные покрытия» снизились на 36 процентов по сравнению с декабрем 2022 года. Заметнее всего спрос упал в Перми и Самаре — на 94 и 92 процента соответственно. Эти товары стали менее популярными в Волгограде и Новосибирске — на 62 процента, а также в Челябинске (минус 57 процента).

При этом в Краснодаре и Ростове-на-Дону спрос на защитные средства вырос на 71 и 50 процентов соответственно, а в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге — на 25 и семь процентов соответственно.

Материалы по теме:
«Заработать не удастся» Россияне начали массово покупать дома в Испании. Чем эта страна так их привлекает?
«Заработать не удастся»Россияне начали массово покупать дома в Испании. Чем эта страна так их привлекает?
21 декабря 2023
Самые богатые люди планеты начали строить фантастический город будущего. Во что саудовские принцы превратят пустыню?
Самые богатые люди планеты начали строить фантастический город будущего.Во что саудовские принцы превратят пустыню?
25 января 2024

Наиболее востребованными товарами указанной категории оказались аэрозоль с составом холодного цинкования, пушечное сало, спрей для покрытия цинком, мовиль и мовиль с цинком. Реже всего россияне покупали мовиль с преобразованием ржавчины, цинковые краску и грунтовку.

Ранее автомобилистам посоветовали запастись решетками для раковины, чтобы защитить салон от влаги в холодное время года. Решетки следует постелить под ковриками — таким образом удастся обеспечить дополнительную вентиляцию для более быстрого испарения жидкости.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Первый в мире человек умер от нового вируса после контакта с кошкой. Что известно об «Аляскинской оспе»?

      Глава Калмыкии раскрыл подробности о пострадавших при взрывах в Элисте

      Россиянка описала Новую Зеландию фразой «не понимаю, как в таких условиях живут»

      Российского военного отправили в колонию за отказ участвовать в боевых действиях

      В МИД рассказали о последствиях увлечений Евросоюза по изоляции России

      Минздрав захотел изменить порядок оказания медпомощи пожилым людям в России

      Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Ванкувером»

      В Израиле подтвердили удары по кварталу Рафаха на юге Газы

      Не получающие удовольствия от орального секса мужчины рассказали о своем опыте

      Популярная 58-летняя актриса поделилась откровенным фото из сауны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше