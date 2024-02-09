Россиянин сел за столкновение частного гидроплана и вертолета над Истрой

Суд вынес приговор за гибель людей в аварии с гидропланом и вертолетом на Истре

В Подмосковье суд вынес приговор по уголовному делу о столкновении гидроплана и вертолета над Истринским водохранилищем, унесшим жизни девяти человек. Об этом «Ленте.ру» сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России.

Владелец гидроплана признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет в колонии общего режима со штрафом в размере 24 миллионов рублей.

Следствие и суд установили, что мужчина устраивал на гидроплане Cessna 206 без сертификата летной годности платные прогулочные полеты над акваторией Истринского водохранилища. Пилотом он взял знакомого, не имевшего соответствующей лицензии.

Катастрофа произошла 8 августа 2015 года. Гидроплан с пассажирами на борту во время полета над водохранилищем столкнулся с летевшим со стороны деревни Лечищево вертолетом Robinson R-44, на борту которого также находились люди. Авария унесла жизни девятерых человек, двое из которых несовершеннолетние.

Уголовное преследование пилота прекращено в связи с его смертью.

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