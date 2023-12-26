Суд арестовал водителя за ДТП с двумя жертвами в Москве

В Москве суд арестовал водителя, устроившего смертельное ДТП на МКАД

Никулинский суд Москвы арестовал водителя Рамазана Гусейнова, устроившего ДТП на МКАД. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина пробудет под стражей до 24 февраля 2024 года. Его обвиняют в преступлении по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

По данным РИА Новости, ДТП произошло 23 декабря. По предварительным данным, водитель Toyota столкнулся с «Газелью» и автомобилем Great Wall, не справившись с управлением. Пикап перелетел через бетонное ограждение на встречную полосу и загорелся. Спасти его водителя и пассажирку не удалось.

Гусейнову грозит до семи лет заключения.

Ранее сообщалось, что полицейский в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП с летальным исходом и попал в СИЗО.