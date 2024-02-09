Россиянин выдал себя за доктора и приставал к несовершеннолетней

Под Оренбургом будут судить мужчину, домогавшегося маленькой девочки в 2015 году

В Оренбургской области суд рассмотрит дело 45-летнего местного жителя, домогавшегося малолетней девять лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 19 марта 2015 года обвиняемый узнал, что потерпевшая осталась дома одна. Он представился доктором, проник в квартиру и приставал к ребенку. Затем россиянин попытался обеспечить себе алиби и уехал из области.

Было возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Фигуранту удавалось восемь лет скрываться от следствия.

Однако мужчину все-таки задержали в 2023 году. Теперь его ждет суд.

Ранее стало известно, что в Тюменской области арестовали пожилого мужчину, принудившего школьницу к интиму.

