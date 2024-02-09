Пожилой россиянин домогался школьницы и попал под арест

В Тюменской области арестовали пожилого мужчину, принудившего школьницу к интиму

Омутинский районный суд Тюменской области арестовал 63-летнего жителя Голышмановского района за домогательства к школьнице. Об этом «Ленте.ру» сообщила объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

Мужчина пробудет под стражей до 6 апреля. Его обвиняют в преступлении по пункту «б» части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ. По данным следствия, мужчина с июня 2023 года до февраля 2024-го принуждал ее к интиму. При этом он знал, сколько потерпевшей лет.

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