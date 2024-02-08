Курьер-иностранец привез заказ и надругался над 11-летней россиянкой

В Москве задержали курьера из Таджикистана за сексуальное насилие над 11-летней

Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего курьера-иностранца, который привез заказ и совершил сексуальное насилие над открывшей ему дверь 11-летней девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Гражданина Таджикистана задержали, ему предъявили обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. В ближайшее время фигуранту будет избрана мера пресечения. Его также проверяют на законность нахождения в столичном регионе.

По данным следствия, все произошло 6 февраля. Обвиняемый, работая курьером одной из служб доставки, привез заказ на улицу Покрышкина в Москве. Мужчине открыла дверь 11-летняя девочка. Когда ребенок отвлекся, чтобы пересчитать привезенные пакеты, иностранец совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Ранее суд в Крыму приговорил к 20 годам лишения свободы 40-летнего многодетного отца за сексуальное насилие над своими детьми. Свои действия мужчина записывал на видео и сохранял на флешке.