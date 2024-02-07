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19:33, 7 февраля 2024Силовые структуры

Суд приговорил россиянина к 20 годам колонии за сексуальное насилие над дочерьми

В Крыму суд приговорил к 20 годам многодетного отца за насилие над дочерьми

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Крыму суд приговорил к 20 годам колонии строго режима 40-летнего многодетного отца из Красноперекопска за сексуальное насилие над своими детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что фигурант совершал преступления в отношении старшей дочери в период с июня 2010 по июнь 2021 года, когда его жена находилась на работе, а младшая дочь — у бабушки. Свои действия фигурант записывал на видео и сохранял на флешке. На момент первого преступления девочке было семь лет.

О произошедшем потерпевшая рассказала матери, когда достигла совершеннолетия и переехала от родителей. Выяснилось, что мужчина после отъезда старшей дочери совершил иные действия сексуального характера по отношению к младшей дочери.

Ранее сообщалось, что полиция начала проверку в отношении анапского блогера, заподозренного в сексуальной связи с 12-летней дочерью.

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      Анна Габай
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