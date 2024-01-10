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14:58, 10 января 2024Силовые структуры

Российского блогера заподозрили в сексуальной связи с 12-летней дочерью

МВД проверяет блогера из Анапы, подозревая его в связи с 12 -летней дочерью

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Полиция начала проверку в отношении анапского блогера, заподозренного в сексуальной связи с 12-летней дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Подписчики сообщили о возможном противоправном деянии мужчины в отношении несовершеннолетнего ребенка. Опасения у них вызвали его публикации с дочерью. Так, блогер «Только папа» целует ее в губы, готовит к свиданиям, ходит с ней по магазинам за средствами личной гигиены, указывает РЕН ТВ.

Проверку проводят сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

27 декабря сообщалось, что в Севастополе предстанет перед судом 54-летний педофил, обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних. Мужчина работал охранником в детском саду Нахимовского района, там он регулярно растлевал двух воспитанниц 6 и 7 лет, которых уговаривал делать интимные фото, взамен давая возможность поиграть в видеоигры. Схема вскрылась, когда одна из девочек рассказала обо всем матери.

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      Любовь Ширижик
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