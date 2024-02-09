Силовые структуры
Россиянина арестовали за шестилетнее насилие над дочерью сожительницы
В Свердловской области задержали мужчину за изнасилования дочери сожительницы
В Свердловской области полиция задержала местного жителя за изнасилования несовершеннолетней дочери сожительницы, сообщает РЕН ТВ.
По данным источника, в полицию обратилась мать подростка. Она рассказала, что мужчина с 2018 года по середину января 2024 года неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении ее дочери. На допросе фигурант дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области арестовали пожилого мужчину, принудившего школьницу к интиму.