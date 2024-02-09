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19:06, 9 февраля 2024Силовые структуры

Россиянина арестовали за шестилетнее насилие над дочерью сожительницы

В Свердловской области задержали мужчину за изнасилования дочери сожительницы

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Свердловской области полиция задержала местного жителя за изнасилования несовершеннолетней дочери сожительницы, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, в полицию обратилась мать подростка. Она рассказала, что мужчина с 2018 года по середину января 2024 года неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении ее дочери. На допросе фигурант дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области арестовали пожилого мужчину, принудившего школьницу к интиму.

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      Илона Палей
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