Россиянина арестовали за шестилетнее насилие над дочерью сожительницы

В Свердловской области задержали мужчину за изнасилования дочери сожительницы

В Свердловской области полиция задержала местного жителя за изнасилования несовершеннолетней дочери сожительницы, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, в полицию обратилась мать подростка. Она рассказала, что мужчина с 2018 года по середину января 2024 года неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении ее дочери. На допросе фигурант дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области арестовали пожилого мужчину, принудившего школьницу к интиму.