Россиянина осудили на 11 лет за пособничество ИГИЛ

В Ростове-на-Дону суд приговорил к 11 годам пособника ИГИЛ Кадырова

Южный окружной военный суд приговорил россиянина Мурата Кадырова к 11 годам колонии строгого режима за содействие запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» («ИГИЛ»). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда в Ростове-на-Дону.

Установлено, что 14 июня 2017 года в Симферополе и 28 июня 2018 года в Севастополе фигурант перевел боевикам деньги, зная, что они пойдут на совершение преступлений террористической направленности. Для этого в ходе переписки он получил от представителей запрещенной организации реквизиты.

Ранее сообщалось, что в Якутии за финансирование терроризма иностранец получил 9 лет колонии.