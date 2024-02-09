Россиянка оформила доверенность и лишилась квартиры

В Удмуртии пенсионерка оформила доверенность на знакомого и лишилась квартиры

Жительница города Глазов на севере Удмуртии оформила доверенность на знакомого и лишилась квартиры. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, пишет aif.ru.

По данным ведомства, 66-летняя женщина оформила доверенность на мужчину, чтобы тот помогал ей по хозяйству — забирал и приносил пенсию, оплачивал коммунальные услуги. Но вскоре пенсионерка узнала, что квартира продана втайне от нее.

Оказалось, что он заложил квартиру на три месяца ради получения денег. Убедил мужчину это сделать 41-летний знакомый, который пообещал, что за истечением срока недвижимость можно будет выкупить.

Мужчина согласился и, используя доверенность, заключил договор купли-продажи жилья пенсионерки за один миллион рублей. Полученные деньги он передал знакомому, а тот потратил средства на личные нужды. Злоумышленника задержали, на него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее 70-летняя жительница Казани поговорила с неизвестными и лишилась двух квартир. С женщиной связались люди, которые представились сотрудниками Центробанка и ФСБ, и попросили помощи в поимке опасного преступника, который пытался снять деньги с ее счета якобы по доверенности, которую та не давала.