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19:43, 9 февраля 2024Ценности

Россиянкам назвали визуально старящие детали женского образа

Дизайнер Наз Маер: береты и замшевая обувь визуально старят женщин

Фото: Hannah Morgan / Unsplash

Дизайнер Наз Маер назвал россиянкам визуально старящие детали женского образа в 2024 году. Его комментарий публикует «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, зрительно ухудшить внешний вид способны береты, меховая оторочка на воротнике пальто и замшевая обувь. Последнюю он посоветовал заменить на кожаные сапоги или ботильоны на грубой подошве.

В то же время специалист порекомендовал отказаться от ажурных кардиганов, жакетов с принтом «гусиная лапка» и нарядов с крупными цветочными узорами. Кроме того, в список вошли бесформенные сумки, самой модной альтернативой которым стали высокие кожаные сумки-тоут.

Ранее в феврале Наз Маер призвал невысоких россиянок с пышными формами убрать из гардероба пять вещей. В первую очередь эксперт посоветовал избавиться от мешковатой одежды и укороченных брюк.

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      Алина Гостева
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