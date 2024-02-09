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05:41, 9 февраля 2024Культура

Российская певица чудом спаслась из пожара в жилом доме на Севере Москвы

Певица Наталья Штурм была среди эвакуированных из загоревшегося дома в Москве
СюжетПожар в Москве:

Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press

Певица Наталья Штурм оказалась среди эвакуированных жителей из загоревшегося дома на улице Черняховского на Севере Москвы, она чудом спаслась. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В момент пожара артистка находилась дома и смотрела кино. Внезапно интернет пропал, она открыла окно, за которым уже валил густой дым. Женщина забрала теплые вещи и побежала вниз по лестнице, попутно стучась в квартиры к соседям и предупреждая их о пожаре.

После того, как жителей дома эвакуировали, Наталья вместе с ним пришла пережидать ЧП в ТЦ «Галерея Аэропорт». Всем желающим предложили разместиться в социальной гостинице.

Огонь на крыше дома на улице Черняховского распространился на площади четыре тысячи квадратных метров, спровоцировав обрушение кровли. Пожару присвоили третий ранг из пяти возможных, его назвали крупнейшим в жилом фонде в новейшей истории Москвы. По предварительной информации, в результате ЧП пострадали десять человек.

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      Александра Синицына
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