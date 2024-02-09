Озвучена вероятная причина крупного пожара в жилом доме на Севере Москвы

Причиной пожара в доме на Черняховского в Москве могло стать короткое замыкание

Вероятной причиной пожара в шестиэтажном жилом доме на улице Черняховского на Севере Москвы могло стать короткое замыкание. Такую версию озвучили в беседе с ТАСС представители оперативных служб.

Ранее сообщалось, что в районе станции метро «Аэропорт» загорелась крыша жилого шестиэтажного дома. Огонь распространился на площади четыре тысячи квадратных метров.

Пожару присвоили третий ранг из пяти возможных, его назвали крупнейшим в жилом фонде в новейшей истории Москвы. По предварительной информации, в результате ЧП пострадали десять человек. Горение было ликвидировано к 03:20 9 февраля.