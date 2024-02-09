Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:00, 9 февраля 2024Силовые структуры

Российский пристав похитил карты у задержанных мигрантов и оплачивал ими покупки

Пристав из Петербурга получил условный срок за хищение 430 тыс. руб. у мигрантов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд в Петербурге приговорил к лишению свободы на 2,5 года условно бывшего судебного пристава Михаила Крутых, который похитил почти полмиллиона рублей у двух задержанных мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным по пунктам «в» и «г» части 3 статьи 158 («Кража») УК РФ. Его также лишили права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах на один год и девять месяцев.

Суд установил, что Крутых, занимая должность судебного пристава, во время препровождения иностранцев, подвергнутых административному наказанию, похитил их банковские карты и телефоны. Впоследствии подсудимый оплачивал их деньгами покупки в магазинах и переводил суммы с их счетов на другие. Всего бывший пристав похитил у потерпевших свыше 430 тысяч рублей. В зале суда он полностью признал вину.

Ранее московский полицейский украл 70 тысяч рублей через банковское приложение у задержанного им мигранта.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «В течение трех-пяти лет». В Дании предположили, когда может начаться война между НАТО и Россией

      Актер из «Мстителей» получил звезду на голливудской «Аллее славы»

      Призвавший прикрыть соски «Родины-матери» активист извинился

      Российский депутат избежал реального срока за коррупцию

      В Киеве дерусифицировали улицу Булгакова

      Эстония получила покрывающий Балтийское море противокорабельный комплекс

      Самолеты столкнулись на взлетно-посадочной полосе и попали на видео

      Названы главные провалы нового главкома ВСУ Сырского

      Российский пристав похитил карты у задержанных мигрантов и оплачивал ими покупки

      В российском городе приостановили продажу билетов на концерт Лолиты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше