Российский пристав похитил карты у задержанных мигрантов и оплачивал ими покупки

Пристав из Петербурга получил условный срок за хищение 430 тыс. руб. у мигрантов

Суд в Петербурге приговорил к лишению свободы на 2,5 года условно бывшего судебного пристава Михаила Крутых, который похитил почти полмиллиона рублей у двух задержанных мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным по пунктам «в» и «г» части 3 статьи 158 («Кража») УК РФ. Его также лишили права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах на один год и девять месяцев.

Суд установил, что Крутых, занимая должность судебного пристава, во время препровождения иностранцев, подвергнутых административному наказанию, похитил их банковские карты и телефоны. Впоследствии подсудимый оплачивал их деньгами покупки в магазинах и переводил суммы с их счетов на другие. Всего бывший пристав похитил у потерпевших свыше 430 тысяч рублей. В зале суда он полностью признал вину.

Ранее московский полицейский украл 70 тысяч рублей через банковское приложение у задержанного им мигранта.

