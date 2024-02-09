Российский ребенок впал в кому после удаления зуба в частной клинике

Школьник из Саратова попал в реанимацию после удаления зуба

Мальчик из Саратова впал в кому после удаления зуба в одной из коммерческих стоматологических клиник. Об этом на брифинге сообщил региональный министр здравоохранения Олег Костин, его цитирует издание «СарИнформ».

По его словам, подросток сейчас находится в крайне тяжелом состоянии в Саратовской областной больнице, не уточнив, сколько времени прошло после операции. Как отмечает чиновник, дома у мальчика резко поднялась температура до 42 градусов и развился патологический инфекционно-воспалительный процесс — остеомиелит, который поражает все элементы кости верхней или нижней челюсти. Позднее ребенок впал в кому.

Министр отметил, что за жизнь мальчика врачи борются уже три дня. «Делают все возможное, с Москвой консультируются», — заверил Костин.

В декабре 2023 года у 12-летней девочки из Санкт-Петербурга остановилось сердце во время приема у стоматолога. Организм подростка плохо отреагировал на анестезию. В результате девочку спасти не удалось.