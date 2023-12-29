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13:15, 29 декабря 2023Россия

В Петербурге у 12-летней девочки остановилось сердце на приеме у стоматолога

У 12-летней девочки в Петербурге на приеме у стоматолога остановилось сердце

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге у 12-летней девочки остановилось сердце во время приема у стоматолога в клинике «Дунай» в Красносельском районе. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, предварительно, организм подростка плохо отреагировал на анестезию. В результате девочке стало плохо. Спасти ее не смогли.

Telegram-канал Shot сообщил, что сейчас в клинике работает полиция. Известно, что пятиклассница была на приеме у зубного вместе с отцом.

В сентябре 2022 года в Алтайском крае у 11-летнего мальчика после посещения стоматолога поднялась высокая температура, отнялась нога, а на теле появились сине-багровые пятна. В результате ребенка госпитализировали и поместили в реанимацию, где он впал в кому, но так и не пришел в сознание.

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      Константин Лысяков
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