В Петербурге у 12-летней девочки остановилось сердце на приеме у стоматолога

У 12-летней девочки в Петербурге на приеме у стоматолога остановилось сердце

В Санкт-Петербурге у 12-летней девочки остановилось сердце во время приема у стоматолога в клинике «Дунай» в Красносельском районе. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, предварительно, организм подростка плохо отреагировал на анестезию. В результате девочке стало плохо. Спасти ее не смогли.

Telegram-канал Shot сообщил, что сейчас в клинике работает полиция. Известно, что пятиклассница была на приеме у зубного вместе с отцом.

В сентябре 2022 года в Алтайском крае у 11-летнего мальчика после посещения стоматолога поднялась высокая температура, отнялась нога, а на теле появились сине-багровые пятна. В результате ребенка госпитализировали и поместили в реанимацию, где он впал в кому, но так и не пришел в сознание.