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17:28, 9 февраля 2024Силовые структуры

Российского блогера арестовали за оскорбительное видео у монумента

В Волгограде суд арестовал блогера за видео у монумента «Родина-мать зовет!»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Волгограде суд арестовал 23-летнюю блогершу, которая сняла оскорбительное видео около монумента «Родина-мать зовет!» и выложила в интернет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Девушка будет находиться под стражей до 10 марта. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

В июле 2023 года обвиняемая сняла и опубликовала видео прогулки по Мамаеву кургану в Волгограде. Блогер прыгала на склон с братскими захоронениями и делала неприличные жесты в направлении скульптуры. Сразу после возбуждения уголовного дела девушка попыталась скрыться от правоохранителей, для чего уехала из России.

Фигурантку объявили в розыск, задержали и доставили в Волгоград, когда она вернулась в страну.

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