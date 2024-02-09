Российского блогера арестовали за оскорбительное видео у монумента

В Волгограде суд арестовал блогера за видео у монумента «Родина-мать зовет!»

В Волгограде суд арестовал 23-летнюю блогершу, которая сняла оскорбительное видео около монумента «Родина-мать зовет!» и выложила в интернет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Девушка будет находиться под стражей до 10 марта. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

В июле 2023 года обвиняемая сняла и опубликовала видео прогулки по Мамаеву кургану в Волгограде. Блогер прыгала на склон с братскими захоронениями и делала неприличные жесты в направлении скульптуры. Сразу после возбуждения уголовного дела девушка попыталась скрыться от правоохранителей, для чего уехала из России.

Фигурантку объявили в розыск, задержали и доставили в Волгоград, когда она вернулась в страну.