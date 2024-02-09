Российского подростка приговорили за обман пенсионерок на два миллиона рублей

В Воркуте суд приговорил подростка за обман пенсионерок на 1,8 миллиона рублей

В Воркуте суд приговорил 17-летнего местного жителя к трем годам лишения свободы условно за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Подростка признали виновным по статье 159 УК РФ. Его родители возместили потерпевшим ущерб.

По версии следствия, он обманом похитили у 76-летней местной жительницы 800 тысяч рублей, а у 93-летней— более миллиона рублей. Подросток и его подельники звонили пенсионеркам, представлялся врачом или сотрудником правоохранительных органов и сообщали, что их родственники стали виновниками аварии с пострадавшими. Женщины верили и отдавали подростку, который выступал курьером, ему необходимые суммы.

Ранее сотрудники полиции задержали пятерых жителей Саратовской области, которые подозреваются в получении пяти миллионов рублей от 300 человек под видом оказания юридических услуг.