Мошенники обманули больше 300 россиян под видом оказания юридических услуг

В Саратове аферисты обманули 300 человек под видом оказания юридических услуг

Сотрудники полиции задержали пятерых жителей Саратовской области, которые подозреваются в получении пяти миллионов рублей от 300 человек под видом оказания юридических услуг. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 («Мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ, которые соединены в одно производство. Предполагаемому организатору избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а остальным — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным ведомства, лидер группы организовал кол-центр, который предлагал помощь в получении компенсаций и других социальных выплат для незащищенных категорий граждан. Когда клиенты вносили предоплату, сотрудники центра создавали видимость работы и перенаправляли предоставленные людьми документы в профильные ведомства. После того как потерпевшие начинали высказывать недовольство организацией, ее руководитель делал перерегистрацию фирмы под новым названием. Всего от действий злоумышленников пострадали более 300 жителей Саратова, а общий ущерб составил свыше пяти миллионов рублей.

Ранее полицейские Московской области пресекли деятельность мошеннического кол-центра по подбору сиделок, вымогавшего деньги у россиян.