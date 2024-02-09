Российскому экс-министру вынесли приговор за миллионную взятку от главы детдома

Суд в Нижнем Новгороде вынес приговор экс-министру региона Исаевой

В Нижнем Новгороде суд вынес приговор экс-министру социальной политики региона. Чиновницу лишат свободы на 4,5 года за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Осуждена Наталья Исаева, которая покинула должность 25 апреля 2023 года, сообщило издание «Время Н». Женщину также оштрафовали на сумму свыше 11,6 миллиона рублей и лишили права занимать некоторые руководящие должности в госорганах в течение восьми лет. Ее признали виновной по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, от директора детского дома она получила взятку в виде ремонта в квартире и строительных материалов, стоимость которых оценивается в более чем полтора миллиона рублей. За это осужденная обещала главе учреждения общее покровительство по службе. В 2023 году экс-министр получила от владельца загородного клуба 100 тысяч рублей за согласование перевода пункта временного размещения беженцев в другое помещение этого же собственника.

Ранее бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова приговорили к 12 годам колонии строгого режима по делу о взятке и крупном мошенничестве.



