Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:44, 19 января 2024Силовые структуры

Экс-министр лесного хозяйства Красноярского края получил срок за взятки

Бывшего министра лесного хозяйства Красноярска отправили в колонию за взятки

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова приговорили к 12 годам колонии строгого режима по делу о взятке и крупном мошенничестве. Об этом в пятницу, 19 января, «Ленте.ру» сообщили в краевой прокуратуре.

Как установил суд, в период с 2018 по 2020 год осужденный экс-министр получил от лесозаготовителей взятку в три с половиной миллиона рублей за выделение рентабельных лесных участков и сокращенные сроки выдачи разрешительной документации. Кроме того, в августе 2018-го знакомый предприниматель передал ему один миллион рублей за оказание содействия в заключении договора аренды участка леса.

На деле же осужденный Димитрий Маслодудов повлиять на процедуру торгов не мог. В результате договор аренды получил другой участник торгов. Сам Маслодудов старался не брать денег, в роли посредника выступал его брат.

В ходе заседаний обвиняемый не признал своей вины, заявив, что брат перечислял ему деньги на счет в качестве займов и других семейных взаимоотношений.

Гособвинение требовало приговорить Маслодудова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 17,8 миллиона рублей

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В НАТО призвали готовиться к войне с Россией. Когда может начаться полномасштабный конфликт?

      Волочкова назвала помогающий ей справиться со стрессом способ

      Названа существенная проблема для электромобилей в России

      Грузия потребовала извинений от Зеленского и Санду

      Россияне рассказали о доверии Путину

      Участников массовых беспорядков в Башкирии наказали арестами

      Российская авиакомпания начала распродажу билетов по 999 рублей

      На Украине рассказали о пополнении бюджета благодаря VIP-камерам СИЗО

      Чиновники сделали для россиян елку из веток с кладбища

      Жена тряпичной куклы рассказала о трудностях после «рождения» близнецов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше