Экс-министр лесного хозяйства Красноярского края получил срок за взятки

Бывшего министра лесного хозяйства Красноярска отправили в колонию за взятки

Бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова приговорили к 12 годам колонии строгого режима по делу о взятке и крупном мошенничестве. Об этом в пятницу, 19 января, «Ленте.ру» сообщили в краевой прокуратуре.

Как установил суд, в период с 2018 по 2020 год осужденный экс-министр получил от лесозаготовителей взятку в три с половиной миллиона рублей за выделение рентабельных лесных участков и сокращенные сроки выдачи разрешительной документации. Кроме того, в августе 2018-го знакомый предприниматель передал ему один миллион рублей за оказание содействия в заключении договора аренды участка леса.

На деле же осужденный Димитрий Маслодудов повлиять на процедуру торгов не мог. В результате договор аренды получил другой участник торгов. Сам Маслодудов старался не брать денег, в роли посредника выступал его брат.

В ходе заседаний обвиняемый не признал своей вины, заявив, что брат перечислял ему деньги на счет в качестве займов и других семейных взаимоотношений.

Гособвинение требовало приговорить Маслодудова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 17,8 миллиона рублей