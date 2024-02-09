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17:03, 9 февраля 2024Культура

Рудковская пожаловалась на помывшуюся в ее ванне домработницу

Яна Рудковская вспомнила о неприятных ситуациях, связанных с домработницами

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Музыкальный продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала о неприятных ситуациях, связанных с домработницами. Ее слова приводит KP.RU.

Она вспомнила случай, когда две помощницы по хозяйству нарядились в ее одежду и помылись в ее ванне. Рудковская поделилась, что однажды застала женщин за ссорой, после чего одна из них была уволена. «Она, понимая, что терять ей больше нечего, присылает мне целую пачку фотографий, на которой другая помощница позирует в моей одежде», — сказала продюсер.

Вторая домработница, в свою очередь, заявила, что ее коллега мылась в ванне Рудковской. «От двух фактов сразу я вообще офигела. Сейчас у меня, конечно, и она тоже не работает», — отметила она.

Рудковская также рассказала, как однажды другая домработница испортила ее сумку Hermes Birkin, стоимость которой составляет несколько миллионов рублей, помыв ее под сильным напором воды. «Понятно, что кожа испортилась, форма скукожилась, весь вид был уничтожен. Я ее потом кому-то отдала из желающих», — сказала медиаменеджер, уточнив, что тогда расплакалась.

Ранее Яна Рудковская назвала лучших молодых исполнителей России. По ее мнению, такое звание заслужили певец SHAMAN и исполнительница Анна Asti.

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      Варвара Кошечкина
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