Рудковская назвала SHAMAN и Анну Asti лучшими молодыми артистами России

Российская музыкальный продюсер Яна Рудковская назвала лучших молодых исполнителей России. Об этом она сообщила в разговоре с «Пятым каналом».

По мнению медиаменеджера, такое звание заслужили певец SHAMAN и исполнительница Анна Asti. Рудковская добавила, что SHAMAN «очень сильно выстрелил» в прошлом году, несмотря на то, что кому-то это могло не понравиться.

Продюсер напомнила, что именно с ее ледового шоу начался звездный путь исполнителя.

«Потому что в него еще никто не верил, его вообще никто не знал. Мы начали работать с ним по шоу, и большой успех трека "Встанем", где как раз Сашенька Плющенко (сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко — прим. "Ленты.ру") откатался, и это взорвало интернет. Певица — это однозначно Анна Asti. Тут вопросов нет», — подчеркнула медиаменеджер.

Ранее российский эстрадный певец Филипп Киркоров назвал Анну Asti артистом номер один на отечественной сцене.