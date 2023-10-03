Филипп Киркоров назвал артиста номер один на российской сцене

Филипп Киркоров заявил, что Анна Asti является артистом номер один на сцене

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров назвал артиста номер один на отечественной сцене. Об этом он сообщил в разговоре с «Комсомольской правдой».

По мнению исполнителя, сегодня такой статус принадлежит артистке Анне Asti (настоящее имя — Анна Дзюба), на презентации новой пластинки которой он побывал.

«Я одним из первых услышал новый альбом Ани. Она сегодня — номер один на нашей сцене. Аня — настоящая царица. Не зря и альбом так называется», — подчеркнул Киркоров.

Ранее стало известно, что украинская певица Анна Asti стала гражданкой России.

В начале октября россияне назвали лидеров отечественной эстрады 2023 года. Среди исполнительниц самой популярной второй год подряд стала Полина Гагарина, которая набрала 19 процентов голосов. Второе место досталось Ларисе Долиной, за которую проголосовало 11 процентов россиян. Шесть процентов набрала Анна Asti, по пять — Валерия, Пелагея и Ирина Аллегрова.