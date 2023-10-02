Россияне назвали лидеров эстрады 2023 года

Россияне назвали SHAMAN лидером эстрады 2023 года

Россияне назвали лидеров отечественной эстрады 2023 года. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В этом году лучшим исполнителем стал Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, который набрал 33 процента голосов. Второе место досталось Олегу Газманову (11 процентов голосов), который являлся лидером прошлого года. В тройку лидеров также попал Николай Басков, за которого проголосовало 10 процентов опрошенных.

Сергей Лазарев набрал восемь процентов, Филипп Киркоров и Григорий Лепс по семь процентов, а Лев Лещенко — пять.

Среди исполнительниц лидером отечественной эстрады второй год подряд стала Полина Гагарина, которая набрала 19 процентов голосов. Второе место досталось Ларисе Долиной, за которую проголосовало 11 процентов россиян. Шесть процентов набрала Анна Asti, а пять — Валерия, Пелагея и Ирина Аллегрова.

Четыре процента опрошенных отдали свой голос эстрадной певице Алле Пугачевой.

Ранее SHAMAN поклонился зрителю, который перепел его на концерте в Ярославле.