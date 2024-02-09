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20:04, 9 февраля 2024Путешествия

Самолеты столкнулись на взлетно-посадочной полосе и попали на видео

Daily Mail: два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в Бостоне

Два самолета авиакомпании JetBlue столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Бостона и попали на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что непредвиденная ситуация произошла в четверг, 8 февраля. Один лайнер следовал в Лас-Вегас, а другой — в Орландо. Первый повредил во время столкновения крыло, а у второго отломилась часть хвоста. Обломки упали на взлетную полосу. На записи, снятой из окна самолета, видно, что экстренные службы подъехали к месту происшествия.

Никто из пассажиров и членов экипажа двух бортов не пострадал.

Ранее сообщалось, что у самолета авиакомпании One Air c пассажирами на борту отказали двигатели в воздухе. Практически сразу после взлета командир воздушного судна прекратил набор высоты и доложил об отказе двух из четырех двигателей.

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      Зарина Дзагоева
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