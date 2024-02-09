У самолета с пассажирами на борту отказали два двигателя в воздухе

У летевшего из Лондона в Гонконг самолета отказали два двигателя

У самолета авиакомпании One Air c пассажирами на борту отказали двигатели в воздухе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Лондона в Гонконг, в четверг, 8 февраля. Практически сразу после взлета командир воздушного судна прекратил набор высоты и доложил об отказе двух из четырех двигателей.

В результате пилоты приняли решение следовать в ближайшую авиагавань в Амстердаме. Отмечается, что посадка самолета прошла благополучно. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее два самолета с пассажирами на борту столкнулись в аэропорту Бостон. Инцидент произошел с воздушными судами и Airbus A321 американской авиакомпании JetBlue. Один из лайнеров ударил законцовкой левого крыла по горизонтальному стабилизатору другого.