Центробанк вернулся к засекречиванию отчетов банков

«Ъ»: Центробанк России вернулся к практике засекречивания банковской отчетности

Через полгода после возобновления раскрытия банковской отчетности Центробанк России вернулся к практике засекречивания части данных в 101-й форме банковских балансов. Об этом со ссылкой на материалы регулятора пишет «Коммерсантъ».

Теперь со стороны нельзя оценить объем инвестиций в капитал дочерних и зависимых обществ, а также остатки средств на счетах, где отражены требования к нерезидентам, в том числе заблокированные. По оценкам экспертов, 101-я форма отчетности стала крайне неудобной для анализа, ее информативность ограничена, а новые итерации не анонсируются.

В частности, управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов напомнил, что счета типа «С» и «О», в которых содержатся требования к «недружественным» резидентам, ранее отображались на счете 408. Теперь же они находятся в одном пункте с корпоративным кредитным портфелем. В свою очередь, руководитель группы по оказанию аудиторских услуг компаниям финансового сектора Kept Алексей Колосов отметил, что из новой формы аналитики не смогут понять, где инвестиции в капитал дочерних юридических лиц банков, а где дебиторская задолженность контрагентов по хозяйственным операциям.

Других изменений в отчетности найти не удалось, но издание отдельно отмечает, что регулятор не анонсирует пересмотр формата, данные исчезают без объявлений. В Центробанке назвали случившееся технической правкой. По словам представителя регулятора, такой подход будет действовать как минимум до конца 2024 года.

Ранее директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова рассказала, что предложенная Россией схема обмена активов российскими и иностранными владельцами пока не решает проблему блокировок. Помимо необходимости дождаться разрешения иностранных регуляторов, в России не хватает средств на счетах «С», чтобы покрыть стоимость активов.