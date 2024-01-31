Центробанк признал нехватку денег для обмена активов

Центробанк РФ признал нехватку средств на счетах типа «С» для обмена активами

Схема, в рамках которой российские и иностранные владельцы активов могли бы обменяться ими для минимизации последствий санкций, пока не решает все проблемы. Об этом в кулуарах конференции «Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире» рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова, передает РБК.

Она признала, что если говорить о заблокированных активах, то их значительно больше, а денег на счетах типа «С» не хватит, «чтобы полностью перекрыть эту историю». «Будем думать дальше, что еще можно сделать», — указала Шишлянникова.

На счета типа «С» переводятся доходы зарубежных институциональных инвесторов. Указ об обмене замороженными активами президент России Владимир Путин подписал в начале ноября прошлого года.

Он предполагает, что иностранные инвесторы смогут приобрести со средств на этих счетах иностранные ценные бумаги россиян, заблокированные в результате санкций в отношении национального расчетного депозитария (НРД). Фактически речь идет о том, что иностранцы платят в рублях российским владельцам иностранных активов, чтобы те передали их новым собственникам. Основная проблема заключается в том, чтобы иностранные надзорные органы признали передачу состоявшейся.

Сделки предполагается совершать путем торгов, порядок которых определяет правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Первыми должны были добиться возвращения своих средств инвесторы, начальная стоимость портфелей которых не превышает 100 тысяч рублей. В целом, как отметила Шишлянникова, Центробанк видит интерес иностранцев к обмену, но процесс пока не идет.