В России оценили интерес иностранцев к обмену замороженными активами

ЦБ: у иностранных инвесторов есть интерес к обмену замороженными активами

Центробанк надеется на положительный исход программы по обмену замороженными активами, он будет зависеть от зарубежных инвесторов. Интерес к обмену со стороны иностранцев оценила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова, ее слова приводит РИА Новости.

Успех программы будет зависеть от участия инвесторов, у которых есть деньги на счетах типа «С», за счет которых будет реализовываться выкуп активов, пояснила эксперт.

«У нас есть некоторые ожидания, исходя из тех переговоров, которые уже были, что все-таки интерес у иностранных инвесторов к этому проекту есть, и значит тогда мы надеемся на положительный исход», — добавила Шишлянникова.

По ее словам, иностранные инвесторы заинтересованы в обмене замороженными активами. Сделки с ними позволят освободить достаточно большую сумму инвестиций — эти деньги смогут вернуться на финансовый рынок, добавив ему ликвидности.