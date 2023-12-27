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18:10, 27 декабря 2023Экономика

В России оценили сроки обмена замороженными активами

Минфин: обмен замороженными активами россиян и иностранцев завершится в 2024-м

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Обмен замороженными активами между россиянами и иностранцами начнется в январе и завершится до конца 2024 года. Сроки оценил замминистра финансов Иван Чебесков, его слова приводит РБК.

По словам представителя ведомства, в первую волну обмена войдут портфели стоимостью до 100 тысяч рублей на инвестора. Возможно, впоследствии будет второй этап, который затронет более крупные суммы и более крупных игроков.

«Потом мы бы хотели, конечно, сделать следующий этап — либо расширить сумму для этих средств, либо расширить круг участников, которые получают возможности обменивать. Сейчас в основном мы концентрируемся на гражданах, но у нас есть и институциональные инвесторы, у нас есть и компании, у которых такая же проблема», — пояснил Чебесков.

Переговоров с иностранными владельцами заблокированных активов в России сейчас не ведется, добавил представитель Минфина. Однако нерезиденты заинтересованы в сделке: многие уже списали большинство активов в убыток, а обмен позволит «получить обратно хоть какую-то сумму».

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В середине ноября Центробанк представил механизм обмена замороженными активами между россиянами и иностранцами. Предполагается, что организатор торгов через депозитарии направит приглашения делать оферты. Депозитарии сообщат клиентам о возможности продажи заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ). Инвесторы будут направлять оферты по продаже своих бумаг через брокеров. В рамках обмена иностранные ценные бумаги россиян будут направлены на специальный раздел счета, а затем уже проданные ИЦБ будут перечислены на счет организатора торгов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обмену замороженных активов россиян и иностранцев 8 ноября 2023 года. Документ распространяется на ценные бумаги, учитываемые на счетах НРД в иностранных депозитариях.

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      Вячеслав Агапов
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