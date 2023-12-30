В России заявили о готовности к диалогу по замороженным активам

МИД РФ: Москва готова к диалогу о взаимном обмене замороженными активами

В МИД РФ заявили о готовности России к диалогу о взаимном обмене замороженными активами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, Москва готова к любому развитию ситуации с замороженными активами. Российская сторона предложила схему взаимного обмена, которая могла бы быть интересной иностранным контрагентам, чьи средства находятся в нашей юрисдикции на счетах типа «С».

«На фоне новых односторонних санкций полагаю бессмысленным пытаться угадать реакцию властей зарубежных стран, чьи резиденты потенциально могли бы принять участие в подобном обмене. Если на той стороне будут готовы к диалогу — мы к нему открыты, а на нет, как говорится, и суда нет», — отметил Биричевский.

Он отметил, что сейчас трудно назвать оптимистичной ту информацию, что поступает из США и ЕС. Так, в США предлагают конфисковать резервы России под предлогом признания себя пострадавшими от российских действий на Украине.

«Неважно, куда эти средства будут направлены далее — на военную поддержку Украины или затыкание дыр в хронически дефицитных западных бюджетах. К какому бы варианту ни пришли на Западе, речь идет о воровстве российского имущества, неважно в каком масштабе», — заявил Биричевский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заранее готовила ответные шаги на возможную конфискацию активов, замороженных западными странами, чтобы решение соответствовало ее интересам. Предполагается, что лидеры страны G7 обсудят возможные схемы использования российских активов для помощи Украине на встрече в феврале, чтобы вынести решение ко второй годовщине начала активных боевых действий на территории республики.