Семья участника СВО со сгоревшим домом рассказала об угрозах

Супруга участника СВО, которому подожгли дом, рассказала об угрозах

Елена, супруга участника специальной военной операции (СВО), чей дом подожгли под Истрой в Московской области, рассказала о поступающих к ним перед происшествием угрозах. Об этом сообщает «360».

«Нам угрожали. Якобы мой муж должен компании, где раньше работал, какую-то сумму, хотя он никому ничего не должен — его уволили, подписали ему обходной, и полгода прошло. Приехали, угрожали, дали две недели, чтобы я приняла "правильное решение" и начала им выплачивать», — рассказала она.

По словам женщины, когда ее супруг приехал из зоны проведения спецоперации, то он решил выяснить, на каком основании его жене поступают угрозы. Однако злоумышленники не приехали к ним домой. 8 января мужчина уехал в зону проведения СВО, а 15 января дом подожгли, вспоминает Елена.

Ранее стало известно о поджоге дома участника спецоперации. В результате пожара никто не пострадал. На данный момент возбуждено уголовное дело о поджоге, самоуправстве и вымогательстве.

По предварительным данным, в 2023 году директор управляющей компании, в которой ранее работал военнослужащий, требовал от него ежемесячной выплаты якобы в счет имеющегося долга, а также оказывал моральное давление на его семью.