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20:52, 9 февраля 2024Мир

Шольц оценил положение Украины без помощи США

Канцлер ФРГ Шольц: положение Украины без помощи США очень усложнится
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Положение Украины в условиях продолжающегося конфликта с Россией очень усложнится в случае, если Киев будет продолжать борьбу без помощи США. Об этом в ходе визита в Вашингтон заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, об этом сообщает телеканал N-TV.

«Европа может внести большой вклад, но без вклада США ситуация для Украины была бы очень и очень сложной. Мы хотим этого вместе избежать. Надеюсь, что весь Конгресс примет решение о выделении многомиллиардной помощи Украине», — заявил он, добавив, что каждый союзник Украины должен подкреплять свою солидарность с Киевом реальными действиями.

Шольц также подчеркнул, что не видит капитуляцию Украины как один из возможных исходов конфликта Москвы и Киева.

Ранее полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью телеканалу ORF назвал прекращение помощи США фатальным для Украины. По его словам, речь идет не просто о материальной помощи, боеприпасах и оружии, а о финансовых средствах, чтобы обеспечить выживание Украины.

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      Виктория Кондратьева
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