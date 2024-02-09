Сельская бизнесвумен пожаловалась на фекальные реки

Магазин в Хабаровском крае в очередной раз затопило фекалиями

В мебельном магазине в хабаровском поселке Солнечный постоянно прорывает канализацию. На убытки от фекальных рек пожаловалась владелица фирмы, передает Telegram-канал Mash.

Это третья коммунальная авария в магазине с 2022 года. В январе канализационный стояк вырвало с корнем. Большая часть мебели, выставленной на продажу, оказалась в нечистотах и отправилась на помойку.

Жалобы в управляющую компанию успехов не принесли. Нет ответа и из местной администрации. Найти ответственных за контроль давления в трубах, по словам бизнесвумен, невозможно. Промывкой и очисткой коллекторов в селе давно не занимались, а на колодцах не меняют кольца, отчего те лопаются при засорах.

Ранее нижегородцы попросили избавить их от многолетнего фекального потопа в доме. Госжилинспекция в затопленном стоками подвале угрозы для жильцов не видит.