После стрельбы по маршрутке в российском городе начато расследование

СК возбудил дело о покушении на убийство после стрельбы по маршрутке в Смоленске

В центре российского города неизвестный открыл стрельбу по маршрутке

Начало событий в новости В центре российского города неизвестный открыл стрельбу по маршрутке

В Смоленске следователи возбудили уголовное дело после стрельбы неизвестного по общественному транспорту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Начато расследование по статье о покушении на убийство. По предварительным данным, утром 9 февраля неустановленное лицо выстрелило в сторону маршрутного такси, которое следовало по проспекту Гагарина. В результате инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится детальный осмотр. Проводятся оперативные мероприятия по установлению стрелка.

Ранее 9 февраля сообщалось, что звуки стрельбы были слышны в районе проспекта Гагарина. Туда уже приехали десятки полицейских и перекрыли движение машин и пешеходов.

Предварительно установлено, что хулиган стрелял из окон дома.