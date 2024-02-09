После стрельбы по маршрутке в российском городе начато расследование
В Смоленске следователи возбудили уголовное дело после стрельбы неизвестного по общественному транспорту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.
Начато расследование по статье о покушении на убийство. По предварительным данным, утром 9 февраля неустановленное лицо выстрелило в сторону маршрутного такси, которое следовало по проспекту Гагарина. В результате инцидента никто не пострадал.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится детальный осмотр. Проводятся оперативные мероприятия по установлению стрелка.
Ранее 9 февраля сообщалось, что звуки стрельбы были слышны в районе проспекта Гагарина. Туда уже приехали десятки полицейских и перекрыли движение машин и пешеходов.
Предварительно установлено, что хулиган стрелял из окон дома.