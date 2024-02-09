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14:52, 9 февраля 2024Силовые структуры

После стрельбы по маршрутке в российском городе начато расследование

СК возбудил дело о покушении на убийство после стрельбы по маршрутке в Смоленске
Начало событий в новости В центре российского города неизвестный открыл стрельбу по маршрутке

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Смоленске следователи возбудили уголовное дело после стрельбы неизвестного по общественному транспорту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Начато расследование по статье о покушении на убийство. По предварительным данным, утром 9 февраля неустановленное лицо выстрелило в сторону маршрутного такси, которое следовало по проспекту Гагарина. В результате инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится детальный осмотр. Проводятся оперативные мероприятия по установлению стрелка.

Ранее 9 февраля сообщалось, что звуки стрельбы были слышны в районе проспекта Гагарина. Туда уже приехали десятки полицейских и перекрыли движение машин и пешеходов.

Предварительно установлено, что хулиган стрелял из окон дома.

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      Любовь Ширижик
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