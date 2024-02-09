В центре российского города неизвестный открыл стрельбу по маршрутке

В Смоленске неизвестный открыл стрельбу по маршрутке

В Смоленске неизвестный открыл стрельбу по маршрутке в центре города. Об этом сообщает местное издание SmolNarod.

По его данным, звуки стрельбы услышали в районе проспекта Гагарина. Туда уже приехали десятки полицейских. Проезд по этому проспекту от пересечения с улицами Николаева и Урицкого до площади Победы перекрыли для автомобилей, а пешеходов попросили обходить место инцидента по дворам. Предварительно, хулиган стрелял из окон дома.

Отмечается, что к правоохранителям обратился сам водитель. Он рассказал, что его маршрутку повредил неизвестный. Сейчас силовики выясняют все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее стало известно, что в Кемерово полицейские задержали двух молодых россиян, устроивших ночную стрельбу в городе.