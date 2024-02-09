Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 9 февраля 2024Из жизни

Сотрудницу тюрьмы арестовали за секс с заключенным

Фото: Shelby county sheriff's office

В США сотрудницу тюрьмы арестовали за секс с отбывающим наказание мужчиной. Об этом сообщает Daily Mail.

20-летняя Акира Лекуан Джонс работала в мужской тюрьме в городе Мемфис, штат Теннесси, с мая 2023 года. В декабре на сотрудницу исправительного учреждения поступила жалоба, в которой утверждалось, что она вступала в интимные отношения с одним из заключенных. В ходе расследования, проведенного полицией, это подтвердилось.

Женщину арестовали и обвинили в сексуальном контакте с заключенным. В настоящее время она находится в административном отпуске до окончания расследования.

Материалы по теме:
Отдых строгого режима У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Отдых строгого режимаУ них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
7 декабря 2018
Порочный круг Женщин в тюрьмах все больше. Дело в наркотиках
Порочный кругЖенщин в тюрьмах все больше. Дело в наркотиках
11 июня 2018

Ранее порномодель из США дала взятку тюремному охраннику, чтобы заняться сексом с отбывавшим срок возлюбленным. Девушка заплатила ему пять тысяч долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      В сети появился первый кадр из интервью Путина Карлсону

      После пожара на газопроводе в Прикамье завели уголовное дело

      Назван самый высокооплачиваемый спортсмен мира

      В Белом доме прокомментировали оговорки Байдена

      Зеленскому предрекли тяжелые времена после отставки Залужного

      Сотрудницу тюрьмы арестовали за секс с заключенным

      Стало известно об отказе Залужного от должности посла в Британии

      Живущий в России брат нового главкома ВСУ рассказал о контактах с ним

      Раскрыта неожиданная польза «Виагры»

      Маск назвал безумием дальнейшую отправку денег Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше