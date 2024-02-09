Сотрудницу тюрьмы арестовали за секс с заключенным

В США сотрудницу тюрьмы арестовали за секс с отбывающим наказание мужчиной. Об этом сообщает Daily Mail.

20-летняя Акира Лекуан Джонс работала в мужской тюрьме в городе Мемфис, штат Теннесси, с мая 2023 года. В декабре на сотрудницу исправительного учреждения поступила жалоба, в которой утверждалось, что она вступала в интимные отношения с одним из заключенных. В ходе расследования, проведенного полицией, это подтвердилось.

Женщину арестовали и обвинили в сексуальном контакте с заключенным. В настоящее время она находится в административном отпуске до окончания расследования.

Ранее порномодель из США дала взятку тюремному охраннику, чтобы заняться сексом с отбывавшим срок возлюбленным. Девушка заплатила ему пять тысяч долларов.