Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:58, 9 февраля 2024Среда обитания

Соведущий Малышевой рассказал о ее переживаниях по поводу жилья в США

Доктор Продеус: Малышева сильно переживала из-за критики за недвижимость в США

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Российская телеведущая Елена Малышева сильно переживала из-за критики за недвижимость в США. Об этом каналу «360» рассказал ее соведущий, доктор наук Андрей Продеус.

По словам Продеуса, Малышева — эмоциональная женщина. Ее волновало, что большая часть информации о ее жилье за границей, которая попадала в сеть, оказывалась неверной. «Часть вот этих нападок — это определенные пиар-технологии, которые на ней, как на человеке известном, отрабатывались», — отметил врач.

Продеус добавил, что дети Малышевой получили образование в Соединенных Штатах и остались там жить, однако телеведущая — пророссийский человек. Кроме того, Малышева зарабатывает на частном бизнесе и не имеет отношения к государственным средствам, поэтому критика в ее адрес по поводу владения имуществом в другой стране несправедлива.

Ранее сценаристка фильма «Елки» Анна Матисон сравнила Москву с мегаполисами в других странах. Она отметила, что российская столица обыгрывает европейские города по уровню комфорта и сервиса.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили, что в Ил-76 не было пленных солдат ВСУ. Накануне в США признали, что его сбила американская ракета

      Путин обсудил с Совбезом проблему паводков и пожаров

      Штурмовики ВС России рассказали о продвижении в Авдеевке

      Поставившего детей на колени в российской школе подростка арестовали

      Неизвестный «заминировал» отель в Москве и потребовал арестовать Такера Карлсона

      В российском городе неизвестные подожгли квартиру в многоэтажке

      Актера сериала «Перевал Дятлова» лишили водительских прав из-за ДТП

      Описан возможный эффект интервью Путина Карлсону

      Найдена модная замена черным платьям

      Россиян призвали не выбивать ковер

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше