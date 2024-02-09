Соведущий Малышевой рассказал о ее переживаниях по поводу жилья в США

Доктор Продеус: Малышева сильно переживала из-за критики за недвижимость в США

Российская телеведущая Елена Малышева сильно переживала из-за критики за недвижимость в США. Об этом каналу «360» рассказал ее соведущий, доктор наук Андрей Продеус.

По словам Продеуса, Малышева — эмоциональная женщина. Ее волновало, что большая часть информации о ее жилье за границей, которая попадала в сеть, оказывалась неверной. «Часть вот этих нападок — это определенные пиар-технологии, которые на ней, как на человеке известном, отрабатывались», — отметил врач.

Продеус добавил, что дети Малышевой получили образование в Соединенных Штатах и остались там жить, однако телеведущая — пророссийский человек. Кроме того, Малышева зарабатывает на частном бизнесе и не имеет отношения к государственным средствам, поэтому критика в ее адрес по поводу владения имуществом в другой стране несправедлива.

Ранее сценаристка фильма «Елки» Анна Матисон сравнила Москву с мегаполисами в других странах. Она отметила, что российская столица обыгрывает европейские города по уровню комфорта и сервиса.