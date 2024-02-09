Стало известно о планах НАТО взять на себя координацию поставок оружия Украине

Handelsblatt: НАТО планирует взять на себя координацию поставок оружия Украине

НАТО планирует взять на себя координацию поставок оружия на Украине, несмотря на то, что альянс всегда считал помощь Киеву вопросом суверенных решений стран-членов и двусторонних договоренностей, а не своей программой. Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в дипломатических и политических кругах.

«В НАТО начинается фундаментальная смена курса: западный оборонный союз готовит планы по тому, чтобы взять на себя координацию поставок вооружения на Украину», — говорится в материале.

Отмечается, что руководство блока считает целесообразным интегрировать формат «Рамштайн» в собственные структуры, чтобы обезопасить себя от возможных политических перемен в Вашингтоне.

В НАТО, по данным издания, все больше сомневаются, что США продолжат поставлять вооружения Украине, если победу на выборах в ноябре одержит бывший американский президент Дональд Трамп.

Газета пишет, что разработкой плана по интеграции занимались советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Уточняется, что правительство Германии отнеслось к инициативе скептически, мотивируя это тем, что координация поставок оружия Киеву может расцениваться как прямая конфронтация НАТО с Россией. Тем не менее идею поддержали власти стран Восточной Европы, каких именно, не уточняется.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украине грозит нехватка оружия и боеприпасов. По его словам, Запад предоставил Киеву многомиллиардную поддержку, но этого оказалось недостаточно.

