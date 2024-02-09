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21:51, 9 февраля 2024Мир

Стало известно о планах НАТО взять на себя координацию поставок оружия Украине

Handelsblatt: НАТО планирует взять на себя координацию поставок оружия Украине

Фото: Globallookpress.com

НАТО планирует взять на себя координацию поставок оружия на Украине, несмотря на то, что альянс всегда считал помощь Киеву вопросом суверенных решений стран-членов и двусторонних договоренностей, а не своей программой. Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в дипломатических и политических кругах.

«В НАТО начинается фундаментальная смена курса: западный оборонный союз готовит планы по тому, чтобы взять на себя координацию поставок вооружения на Украину», — говорится в материале.

Отмечается, что руководство блока считает целесообразным интегрировать формат «Рамштайн» в собственные структуры, чтобы обезопасить себя от возможных политических перемен в Вашингтоне.

В НАТО, по данным издания, все больше сомневаются, что США продолжат поставлять вооружения Украине, если победу на выборах в ноябре одержит бывший американский президент Дональд Трамп.

Газета пишет, что разработкой плана по интеграции занимались советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Уточняется, что правительство Германии отнеслось к инициативе скептически, мотивируя это тем, что координация поставок оружия Киеву может расцениваться как прямая конфронтация НАТО с Россией. Тем не менее идею поддержали власти стран Восточной Европы, каких именно, не уточняется.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украине грозит нехватка оружия и боеприпасов. По его словам, Запад предоставил Киеву многомиллиардную поддержку, но этого оказалось недостаточно.

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      Марина Совина
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