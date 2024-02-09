Стало известно о проблемах со здоровьем у звезды сериала «Не родись красивой»

У актрисы Уваровой начались проблемы со здоровьем после падения с самоката

Стало известно о проблемах со здоровьем звезды сериала «Не родись красивой» Нелли Уваровой, которую ранее госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, осенью прошлого года актриса упала с самоката, в результате чего получила сложный оскольчатый перелом руки. Из-за травмы ей пришлось устанавливать металлические спицы. Помимо этого, в результате падения Уварова сильно ударилась головой и в дальнейшем часто жаловалась на тошноту и сильное головокружение.

Именно из-за этих симптомов артистка потеряла равновесие на сцене театра РАМТ, повредив ногу.

Ранее сообщалось, что из-за травмы актриса не смогла самостоятельно добраться до травмпункта. На место вызвали скорую помощь. Прибывшие медики осмотрели Уварову. По предварительным данным, они подозревают перелом или разрыв связок.