Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:27, 9 февраля 2024Культура

Звезде сериала «Не родись красивой» понадобилась экстренная помощь врачей

Mash: актрисе Нелли Уваровой вызвали скорую помощь в театр РАМТ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Звезде сериала «Не родись красивой» Нелли Уваровой понадобилась экстренная помощь врачей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Актриса повредила ногу во время репетиции в театре РАМТ, уточнил источник. Из-за травмы она не смогла самостоятельно добраться до травмпункта. На место вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики осмотрели Уварову. По предварительным данным, они подозревают перелом или разрыв связок.

Ранее в Москве госпитализировали актрису из проектов «Интерны» и «Елки» Ирину Чипиженко. Артистка жаловалась на слабость, кашель и одышку.

До этого в столице экстренно госпитализировали актера Александра Панкратова-Черного.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили, что в Ил-76 не было пленных солдат ВСУ. Накануне в США признали, что его сбила американская ракета

      Ученые обнаружили 50-метровые мегаволны у берега российского региона

      В Эр-Рияде представили тяжелый дрон для эвакуации раненых

      Диетолог указала на опасные для некоторых людей овощи и фрукты

      Украина понадеялась на поддержку Международного валютного фонда

      Звезде сериала «Не родись красивой» понадобилась экстренная помощь врачей

      ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня

      Маск захотел отказаться от мобильного телефона

      Возможность вспышки конфликта на Балканах оценили

      Звезда «Реальных пацанов» вышла замуж

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше