Звезде сериала «Не родись красивой» понадобилась экстренная помощь врачей

Mash: актрисе Нелли Уваровой вызвали скорую помощь в театр РАМТ

Звезде сериала «Не родись красивой» Нелли Уваровой понадобилась экстренная помощь врачей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Актриса повредила ногу во время репетиции в театре РАМТ, уточнил источник. Из-за травмы она не смогла самостоятельно добраться до травмпункта. На место вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики осмотрели Уварову. По предварительным данным, они подозревают перелом или разрыв связок.

Ранее в Москве госпитализировали актрису из проектов «Интерны» и «Елки» Ирину Чипиженко. Артистка жаловалась на слабость, кашель и одышку.

До этого в столице экстренно госпитализировали актера Александра Панкратова-Черного.