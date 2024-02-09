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18:44, 9 февраля 2024Наука и техника

Внутри скопления галактик обнаружили темную паутину

Nature Astronomy: внутри скопления Волос Вероники обнаружили нити темной материи

Фото: Aphelleon / Shutterstock / Fotodom

Астрономы с помощью телескопа Subaru обнаружили паутину из темной материи в крупном скоплении галактик, называемом скоплением Волос Вероники. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Ученые провели наблюдения скопления Волос Вероники, расположенном на расстоянии 321 миллионов световых лет, для поиска непосредственных признаков нитей темной материи. Считается, что темная материя, составляющая большую часть массы Вселенной, существует в виде паутины длинных тонких нитей длиной в сотни миллионов световых лет, при этом в местах пересечения этих нитей формируются крупные галактические скопления.

До сих пор эта гипотеза была доказана лишь косвенными методами благодаря анализу скоплений видимой (барионной) материи, однако ученые не выявляли нити внутри самих скоплений. В новой работе астрономы тщательно проанализировали данные слабого гравитационного линзирования, когда свет от фоновых объектов искривляется гравитацией невидимого вещества. Таким образом ученым удалось идентифицировать отдельные сегменты нитей темной материи внутри скопления.

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      Александр Еникеев
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