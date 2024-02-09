Француз годами строил огромную модель из спичек и едва не остался без рекорда

Француз Пло побил рекорд, построив из спичек семиметровую модель Эйфелевой башни

Житель Франции, потративший восемь лет на то, чтобы возвести семиметровую модель Эйфелевой башни из спичек, едва не остался без признания своего достижения Книгой рекордов Гиннесса. Об этом сообщает Guardian.

Ришар Пло, мечтавший побить рекорд в номинации «самая высокая фигура из спичек», потратил 4,2 тысячи часов на строительство огромной модели из 706,9 тысячи спичек. Для того чтобы их закрепить, ему потребовалось 23 килограмма клея. Высота модели составляет 7,19 метра.

Однако представители Книги рекордов Гиннесса сомневались, признавать ли его рекорд. Причина их замешательства состояла в том, что французу в какой-то момент надоело счищать спичечные головки, и он заказал на заводе партию болванок без них. Комиссия усомнилась, можно ли считать их спичками, и сначала едва не отказала Пло в признании рекорда.

Рекордсмен признался, что из-за этого всю последнюю неделю провел «на эмоциональных американских горках». «Я все восемь лет думал, что строю самую высокую фигуру из спичек», — заявил он.

В итоге комиссия все же решила признать его рекорд. «Мы очень счастливы, что смогли одобрить этот рекорд. Мы рады, что смогли признать, что были самую немного строги к определению спичек», — прокомментировал казус представитель Книги рекордов Гиннесса.

Ранее сообщалось, что житель Венгрии попал в Книгу рекордов Гиннесса за самую продолжительную сессию игры в World of Warcraft. Через 30 часов игры ему стало скучно, а через 45 часов у него начались галлюцинации.