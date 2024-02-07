Мужчина попал в Книгу рекордов Гиннесса за игру в World of Warcraft

Венгр установил мировой рекорд по продолжительности игры в World of Warcraft

Житель Венгрии попал в Книгу рекордов Гиннеса за самую продолжительную игру в World of Warcraft. Мужчина играл в игру более двух дней не переставая. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Игрока зовут Барнабас Вужити-Жолнай, он работает шеф-поваром в Будапеште. Его рекордный стрим по World of Warcraft длился 59 часов и 20 минут, что в два с половиной раза больше предыдущего мирового рекорда — 23 часа и 31 минуту.

Однако сам Барнабас признался, что после 30 часов игры ему стало скучно. Более того, через 45 часов он заметил у себя галлюцинации. Все это время он зачищал подземелья со своими друзьями и сражался с другими игроками на аренах. После каждого часа игры ему давали 5 минут отдыха, которые он мог использовать на свои физиологические нужды.

«Мне нравится эта игра, и я повторю рекорд, если он будет побит. Это мое на всю жизнь – я хочу, чтобы все это знали», — делится венгерский рекордсмен.

Ранее стало известно, что подросток из штата Оклахома в США Уиллис Гибсон, предположительно, первым в истории полностью прошел оригинальную версию игры «Тетрис». 13-летний Уиллис на игровой приставке фирмы Nintendo дошел до последнего 157-го уровня игры, достигнув момента, на котором игра «зависает» при счете 999999 из-за программных ограничений.