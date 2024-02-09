Трамп одержал победу на кокусах в Неваде

NYP: Трамп победил на президентском кокусе в Неваде

Бывший президент США Дональд Трамп одержал победу на президентском кокусе республиканцев в Неваде, будучи единственным крупным кандидатом на нем. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

Как отмечает издание, главная соперница Трампа Никки Хейли пропустила кокус, несмотря на то, что в штате Невада он является единственным мероприятием, учитывающимся при выдвижении кандидатуры президента от Республиканской партии.

По словам Хейли, этот изначально несправедливый процесс для всех, кроме Трампа, поэтому она приняла решение участвовать в символических президентских праймериз в Неваде, где проиграла графе «против всех».

Победа экс-президента в Неваде дает ему все 26 делегатов штата. И, если учесть, что для официального выдвижения кандидатуры необходимо набрать 1215 делегатов, он может достичь этого числа уже в марте.

Ранее стало известно, что Верховный суд США в скором времени объявит решение по вопросу о возможной дисквалификации Трампа из президентской гонки. Уточняется, что бывшего президента обвиняют в том, что он призвал своих сторонников в Вашингтон, чтобы попытаться помешать Конгрессу подтвердить победу Джо Байдена на выборах в 2020 году.