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16:50, 8 февраля 2024Мир

В США суд рассмотрит вопрос о дисквалификации Трампа из президентской гонки

WP: Верховный суд США объявит решение по вопросу о дисквалификации Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Russell Cheyne / Reuters

Верховный суд США объявит решение по вопросу о возможной дисквалификации Трампа как кандидата в президенты в этот четверг. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Судьи решат, был ли суд Колорадо прав, когда применил положение Конституции для запрета Трампу участвовать в голосовании после того, как суд посчитал его действия во время нападения на Капитолий 6 января 2021 года равнозначными восстанию», — говорится в сообщении.

Трампа обвиняют в том, что он вызвал своих сторонников в Вашингтон и призвал разгневанную толпу попытаться помешать Конгрессу подтвердить победу Джо Байдена в 2020 году.

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      Лина Пивоварова
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