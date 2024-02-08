В США суд рассмотрит вопрос о дисквалификации Трампа из президентской гонки

WP: Верховный суд США объявит решение по вопросу о дисквалификации Трампа

Верховный суд США объявит решение по вопросу о возможной дисквалификации Трампа как кандидата в президенты в этот четверг. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Судьи решат, был ли суд Колорадо прав, когда применил положение Конституции для запрета Трампу участвовать в голосовании после того, как суд посчитал его действия во время нападения на Капитолий 6 января 2021 года равнозначными восстанию», — говорится в сообщении.

Трампа обвиняют в том, что он вызвал своих сторонников в Вашингтон и призвал разгневанную толпу попытаться помешать Конгрессу подтвердить победу Джо Байдена в 2020 году.