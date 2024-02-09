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09:06, 9 февраля 2024Путешествия

Турист описал женщин в Новой Зеландии словами «никаких намеков на женственность»

Фото: Mark Baker / AP

Российский путешественник побывал в Новой Зеландии и сравнил местных женщин с соотечественницами. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Тревел-блогер подчеркнул, что новозеландки одеваются просто и не придают значения своему внешнему виду. «Майка, юбка или джинсы, растрепанные волосы, хвостик или коса — под настроение, — описал он свои наблюдения. — Никаких намеков на элегантность и женственность, которую так сильно демонстрируют наши девушки».

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Автор подчеркнул, что у жительниц Новой Зеландии отличается и восприятие мира. По его словам, они борются за равноправие, с удовольствием занимаются тяжелым физическим трудом и ведут себя так, будто им не нужно внимание мужчин. «Женщины спокойно работают дальнобойщиками, дорожными рабочими, строителями, сантехниками, электриками», — заключил блогер.

Ранее этот же путешественник назвал новозеландцев жадными людьми. Он пояснил, что жители страны никогда не предлагают гостям чай или угощения.

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      Мария Борисова
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